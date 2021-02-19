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حوادث

إصابة شخصين في انقلاب يخت خاص برشيد بسبب سوء الأحوال الجوية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أصيب شخصان، بكدمات متفرقة بالجسم، صباح اليوم الجمعة، إثر انقلاب يخت خاص متوقف على شاطئ نهر النيل فرع رشيد بين منطقتي العبارة ومسجد أبو مندور، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي مركز رشيد، يفيد بوقع حادث انقلاب يخت خاص
متوقف على شاطئ نهر النيل فرع رشيد.

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إنقلاب اليخت أثناء توجده على شاطئ نهر النيل فرع رشيد بين منطقتي العبارة ومسجد أبو مندور، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، كان على متنه شخصان يقومان بحراسته وسقطوا بالمياه وتم انتشالهم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة و تحرير محضر بالواقعة.

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إصابة شخصين في انقلاب يخت خاص برشيد بسبب سوء الأحوال الجوية
إصابة شخصين في انقلاب يخت خاص برشيد بسبب سوء الأحوال الجوية
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