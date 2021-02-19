تامر أمين يوجه رسالة جديدة لـ أهل الصعيد.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إنه يتقدم برسالة اعتذار لكل أهالى الصعيد، موضحًأ الرسالة واضحة " انا بعتذر لكل صعيدي و كل مصري.. أنا مش بكابر ومكنش فى نيتى أى شيء".





وأضاف تامر أمين خلال فيديو على صفحة قناة النهار" أنا كلامى لم أقصد به أى شئ، وكان للمصلحة العامة فقط".





وتابع : الحاجة اللى تخلينى مضايق أن يكون فى واحد صعيدى زعلان منى، أنا من أكثر المؤمنين بالصعيد، والصعيد هو من أنجب جميع القامات".





ولفت إلى أنه يعتذر للجميع قائلا: " متزعلوش منى وجزمتكم على راسى من فوق، أنا ابنكم و أنا من ريف مصر".







وأكد المجلس الأعلى للاعلام، على ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، واكد المجلس الاحترام الكامل لاهالى الصعيد الذين يمثلون الشهامة والمروءة والرجولة.

وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعوا لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي على إثر موجة الغضب الذي أطلقوها.

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من جانبه، رفض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، حديث الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد والريف في شأن ما ورد علي لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة "علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم".

وأضاف رضوان في بيان له، أن تامر أمين قال إن "الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات"، متناسيًا أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد او الريف ما بين مسؤولين تشريعيين وتنفيذيين واصحاب قرار فى الدولة إلى أطباء ناجحين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات الشهيرة الأخرى.

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان: "على الإعلامي تامر أمين مراجعة تصريحاته وما يتمخض علي من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي ، واذ اتقدم بصفتي التشريعية وفي الأصل صعيديًا معتزًا بأصولي الي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن".

ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وذلك لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.

وقال تامر امين فى الفيديو " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم و الاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة.

وتابع امين: في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له".

واضاف : حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر. وقررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين إلى حين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول أهالي الصعيد والأرياف.



