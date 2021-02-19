تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

رفض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حديث الإعلامي تامر أمين عن أبناء وبنات الصعيد والريف في شأن ما ورد علي لسانه من تصريحات بأن الناس هناك يقوموا بالخلفة "علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم".
وأضاف رضوان في بيان له، أن تامر أمين قال إن "الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات"، متناسيًا أن هناك الكثير من مشاهير المجتمع المصري ترجع أصولهم إلى الصعيد او الريف ما بين مسؤولين تشريعيين وتنفيذيين واصحاب قرار فى الدولة إلى أطباء ناجحين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم من الشخصيات الشهيرة الأخرى.
وتابع النائب: "لقد اختصر واجتزء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الزيادة السكانية والتي نصت علي ضرورة مواجهة الإشكاليات والملفات التي تسببت في العديد من الأزمات علي واقعة التنمية في الشارع المصري طوال الفترة الماضية وعلي رأسها ملف الزيادة السكانية الذي تأثرت الدولة المصرية بشأنه كثيرًا ولازالت تعاني من تبعاته وتداعياته".
وأكد رئيس حقوق الإنسان بالبرلمان، أن ما جاء في طيات الرئيس عن نقل هذه الإشكاليات لذهن المواطن المصري عبر مشاركته المختلفة بافتتاحات المشروعات القومية والقيام بالشرح للأبعاد المترتبه علي الهواء مباشرة حتى تكون الصورة واضحة لدي المواطن.
كما تحدث عن دور الأجهزة المعنية في التوعية بهذه الإشكاليات والتحديات للشروع في حلها في اطار حزم وبرامج تنمية متساوية جغرافيًا لضمان توزيع الموارد والخدمات ضماننًا لحصول جميع طوائف الشعب عليها كحق أصيل من حقوق الانسان.
واختتم النائب بيانه قائلا: "على الإعلامي تامر أمين مراجعة تصريحاته وما يتمخض علي من تأثيرات سلبية قد تؤجج السلام المجتمعي ، واذ اتقدم بصفتي التشريعية وفي الأصل صعيديًا معتزًا بأصولي الي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإتخاذ ما يلزم من اجراءات إدارية وقانونية في هذا الشأن".
ونشرت قناة النهار فيديو للإعلامي تامر أمين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وذلك لتوضيح حقيقة تصريحه بشأن فتيات الصعيد.
وقال تامر امين فى الفيديو " أنا حبيت أعمل الفيديو لأني لقيت حالة من حالات التضخيم و الاصطياد في الماء العكر ومحاولة لتوقيعي والمواطنين من حبايبنا وأخواتنا في الصعيد حبيت اعمل الفيديو للتوضيح علشان نقطع الطريق أمام الناس اللى بتحاول تصطاد فى الماء العكرة.
وتابع امين : في ناس اخذوا كلامي اللى بتكلم فيه عن مبادرة الرئيس السيسي عن الزيادة السكانية وضرورة التصدي له".
واضاف : حاولوا يصوروا الفيديو وتم اجتزائه، أولا لا أنا ولا غيري يقدر يهين الصعايدة لأن أنا مقتنع بأن الصعيد شرف مصر وعز مصر وكرامة مصر.
ثانيا لأن أنا أصلا فلاح ومن محافظة ريفية زراعية ومحدش بيهين نفسه، ثالثا : بتكلم أن في فئة قليلة من اللى بتخلف 8 أو 9 و 10عيال بيعملوا وسيلة لكسب الرزق من خلال الخلفة عشان يشحنوا عيالهم يشتغلوا في المصانع و ورش وغيرها
واكد تامر امين : في ناس في الصعيد محترمة وعزيزة وكلها وعي ووطنية وفهم وأرجوكم بلاش زرع فتن وبقول لقناة الجزيرة انتوا طول الوقت عايزين تشوهوا في مصر".