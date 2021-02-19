انتحار كهربائي سيارات شنقا في قرية سرابيوم بـ الإسماعيلية

أقدم شاب على الانتحار شنقًا، في إحدى القرى التابعة لمركز فايد، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة فايد، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بالعثور علي شاب يدعي علاء احمد الشهير بعلاء “بطارية“ ، 35 سنة، جثة هامدة مشنوقا داخل أحد حجرات منزله، في عزبة غزالة بقرية سرابيوم، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.





كما تبين دخوله إلى غرفته واختفائه لفترة طويلة، وبعدها حاولت أسرته البحث عنه ليجدوه داخل غرفته مُعلقًا في السقف من رقبته، و حرر المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى فايد تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.



