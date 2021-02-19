عقوبات رادعة تنتظر تامر أمين بعد إساءته لأهل الصعيد

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منذ قليل، وقف برنامج الإعلامى تامر أمين لحين استدعائه والتحقيق معه يوم الأحد القادم، وتأكيد ضرورة الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية.





كما قررت نقابة الإعلاميين هي الآخرى وقفه والتحقيق معه، فما الذي ينتظر تامر أمين؟





إهانة الصعايدة





جاءت قرارات الأعلى للإعلام على خلفية تصريحات تامر أمين، التي أدلى بها في حلقته الأخيرة عن أبناء وبنات الصعيد والريف وقال فيها بالنص: "علشان عيالهم هم اللي يصرفوا عليهم.. الولد يوديه ورشة والبنات يشحنونهم علي القاهرة علشان يشتغلوا خدامات"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق المتابعين هاشتاج #الصعيد_خط_أحمر مطالبين بوقف البرنامج.





البرلمان يتدخل





امتدت الأزمة إلى البرلمان بغرفتيه الأولى (مجلس النواب) والثانية (مجلس الشيوخ)، حيث سادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب خاصة نواب الصعيد ضد تصريحات تامر أمين، معتبرين إياها إهانة لأبناء الريف والصعيد وأيضا، حيث تقدم الأعضاء بطلبات إحاطة وبيانات موجهة لرئيس الوزراء ووزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى للإعلام والهينة الوطنية للإعلام بل وبلاغات للنائب العام للتحقيق في الواقعة.

اعتذار وتراجع





في محاولة لتهدئة الرأي العام، ظهر تامر أمين مجددا لكن هذه المرة عبر الصفحة الرسمية لقناة النهار على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، والتي يذاع عليها برنامجه، ليعتذر عن تصريحاته، قائلا: "كثير من الناس بيحبوا يصطادوا في الماء العكر، حاول البعض تشوية تصريحات ليا عن أني بهين أهالي الصعيد والريف، وأنا لا أجرأ على ذلك، فأهلنا في الصعيد والريف فخر لينا ولمصر ومنهم ظهر القامات الكبيرة والشعراء والأدباء والمثقفين".





عقوبات مرتقبة





لم يشفي اعتذار تامر أمين غليل المصريين، خاصة الصعايدة، ليقرر المجلس الأعلى للإعلام وقف الإعلامي والتحقيق معه الأحد المقبل، وكذا نقابة الإعلاميين، حيث يواجه تامر أمين العديد من العقوبات لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي وفقا لقانون نقابة الإعلاميين، حيث حددت المادة 82 من القانون العقوبات التأديبية كالآتي:

1- الإنذار.

2- الحرمان من الخدمات النقابية عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين.

3- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

4- شطب الاسم من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.





عقوبات الأعلى للإعلام





كما نصت المادة (16) من قانون المجلس الأعلى للإعلام على أنه يعد استخدام أو السماح باستخدام ألفاظ أو عبارات تحمل سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو طعنًا في الأعراض أو تحقيرًا من الأفراد او تشكيكًا في الذمم المالية أو انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو بالتدليس على الجمهور أو اختلاق وقائع غير صحيحة أو إلغاء اتهامات مرسلة دون دليل أو كانت تنطوي على تهديد أو تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الأتية او بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: