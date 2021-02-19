مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة تتابع خطة الترصد بصحة الفيوم

و بحضور الدكتور عماد الدين حسن زكى مديرعام الشئون الوقائية بالمديرية ومديرى الإدارات الصحية ومسئولي ومراقبى الترصد والتطعيمات بالمديرية والإدارات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة. وبحضور الدكتورة اسماء مصطفى مسئولة التطعيمات والدكتورة ضحى مصطفى عزت مسئولة الترصد،، والاستاذ أسامة عبدالعليم مراقب التطعيمات بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة الاعمال الوقائية وتفعيل خطة ترصد الأمراض المعدية ومراجعة وثائق الإشهاد ونسب التغطية للتطعيمات الاجبارية بالحملات السابقة وسلسلة التبريد ومتابعة أعمال ترصد الأمراض المعدية، واخر المستجدات في مجال التطعيمات ومتابعة أعمال التطعيمات وسلسة التبريد بالإدارات والوحدات الصحية بالمحافظة.

من المعروف أن الدكتورة سارة فؤاد قامت على مدار هذا الأسبوع بزيارات ميدانية لمختلف الإدارات والوحدات الصحية وغرف التبريد بالمحافظة لمتابعة استكمال ملفات الأشهاد وأعمال ترصد الامراض المعدية والتطعيمات

وقدمت الدكتورة سارة الشكر والتقدير للقطاع الوقائى بالمديرية والادارات الصحيةبالفيوم تحت قيادة الدكتور حاتم جمال وكيل الوزارة على المجهود المبذول فى مجال الترصد والتطعيمات.





أقرأ أيضا :أطباء مستشفى جامعة الفيوم يستخرجون مسمار مسلح من قلب طفل





نجح عدد من أطباء مستشفى الفيوم الجامعى وهم (الدكتور محمد صفاء والدكتور محمود الزيادي والدكتور محمد عبد الوهاب والدكتور أحمد نادي) في إ جراء أول عملية جراحية حرجة ومعقدة من نوعها بالمستشفى الجامعى ل استخراج مسمار مسلح من عضلة قلب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

كان مستشفى الفيوم الجامعي ، قد استقبل حالة خطيرة لطفل يعاني من اختراق مسمار حديد لعضلة القلب إثر تعرضه لحادث ، سقوط على الأرض أثناء توجهه للصلاة فى مسجد بجوار منزله بمدينة الفيوم.

وعلي الفور ترأس الدكتور محمود الزيادي، استشاري جراحات القلب والصدر بكلية الطب بجامعة الفيوم، عملية معقدة و فريدة من نوعها، تمكن الفريق الطبي خلالها من إنقاذ الطفل البالغ من العمر 8 سنوات ، ونجح الأطباء من استخراج المسمار المسلح من عضلة قلب الطفل.

ضم الفريق الطبى الذى اجرى العملية فريق التخدير المكون من الدكتور مينا محروس مدرس مساعد تخدير جراحة القلب والصدر والدكتورة ضحي نائب التخديربكلية الطب بجامعة الفيوم.

وتوجهت أسرة الطفل بالشكر والتقدير لأطباء مستشفى جامعة الفيوم على أجراء العملية ، بعد أن رفضت بعض مستشفيات الفيوم قبول الحالة لضعف الإمكانيات لإجراء مثل هذه العمليات الحرجة والمعقدة.







