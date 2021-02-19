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تعليم

الطقس الفضائى بجامعة حلوان ينظم دورات صيفية للمهتمين بعلوم الفضاء

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:43 م
نوران سلامة
نوران سلامة
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كريم ناصر
تمتلك جامعة حلوان داخل كلية العلوم  تحديدا بقسم الفيزياء أول مركز للطقس الفضائى SWMC على مستوى مصر وأفريقيا ويحتل المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط، وتتمثل مهمته فى دراسة الطقس الفضائى وتأثيره على تكنولوجيا الفضاء وحياة البشر اليومية.

قالت الدكتورة نوران سلامة مدرس الجيوفيزياء بقسم الجيولوجيا بجامعة حلوان، نائب مدير مركز رصد الطقس الفضائى بالجامعة، إن المركز تتمثل مهمته فى دراسة الطقس الفضائى وتأثيره على تكنولوجيا الفضاء وحياة البشر اليومية.

ونوهت إلى أنه بعد انشاء المركز مباشرة بدأ  فى انشاء مجالات بحثية مختلفة فى علوم الفضاء منها  فيزياء الآشعة الكونية و فيزياء الشمس و المغناطيسية الأرضية و فيزياء الايونوسفير.


وأشارت نوران إلى أن المركز يقيم أيضا بالتعاون مع قسم الفيزياء مدارس صيفية بعنوان "الفيزياء والفضاء" سنويا بلغ عددها حوالى سته مدارس صيفية هدفها تدريب طلاب الجامعات المصرية والباحثين فى المراكز والهيئات البحثية على تكنولوجيا الفضاء والطقس،  كما قام المركز بتنظيم فاعليات لرصد الشمس والكواكب والنجوم وآخرها رصد مرور كوكب عطارد بالقرب من كوكب الأرض 2019 حيث ساهمت هذه الفاعليات فى جذب المئات حتى أصبح اغلبهم مشاريع باحثين فى هذا المجال . 


كما أن المركز يشارك المنظمة الأوروبية لابحاث الفيزياء وهى أكبر منظمة لأبحاث الفيزياء فى العالم CERN فى تجربة مصادم الجسيمات العملاق (LHC) ,وهناك الكثير من المشروعات التى يجرى العمل فيها حاليا مع وكالة فضاء جنوب أفريقيا وأخيرا مشروع القمر الصناعى المصرى بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.
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