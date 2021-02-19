اقتصاد السعودية.. التجارة: آخر فرصة للتسجيل فى منافسة تحدي التطبيقات غدا







كما تهدف إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء عن طريق تقديم وسائل أكثر عملية تسهم في خفض أسعار السلع، وتسهيل الحصول عليها، إضافة إلى تمكين رواد الأعمال من تسريع نمو تطبيقاتهم عبر تقديم خدمات استشارية وتسويقية توسع من قاعدة عملائهم.



ويمكن لأصحاب التطبيقات الذكية المشاركة في المنافسة، كما يمكن للمستهلكين ترشيح التطبيقات التي يستخدمونها، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

وتهدف المنافسة إلى تحفيز ملاك التطبيقات المميزة للإسهام في مكافحة التستر التجاري عبر تمكين المستهلكين للاعتماد على تطبيقات نظامية سهلة الاستخدام توفر حلول أكثر جودة واستدامة، وتعزيز قوة الاقتصاد الرقمي وزيادة مستوى الشفافية في التعاملات التجارية الرقمية بهدف زيادة الناتج المحلي.