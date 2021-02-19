ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تعرف على جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 03:29 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب- ايهاب عيد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الخميس، جلسة نهاية الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية أجنبية. 
 
في البداية تقول حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد أداء البورصة في الأسبوع المنتهي أمس  مازال مؤشر البورصة لا يستطيع كسر مستوي ١١٦٠٠ نقطة الذي كل ما يصل له ينخفض منه مره اخرى.

وتابعت رمسيس نحن في هذا الأسبوع في منطقة ١١٤٢٢ نقطة ويوجد لدينا ٧ جلسات انخفاض أو تباين في أداء المؤشر لقد وصل المؤشر الرئيسي للبورصة في الفترة السابقة إلى ١١٥٦٢ نقطة وفي هذا الأسبوع ينخفض إلى ١١٤٢٢ ونرى أن المؤشر لا يستطيع الصمود في الفترة الحالية.

وأوضحت حنان رمسيس أن الأسباب تعددت لانخفاض المؤشر منها تقسيم سهم شركة أوراسكوم إلى سهمين وهم أدائهم غير واضح بالمرة والإقبال الأكثر على السهم المتعلق بالاستثمار اما السهم الآخر المتعلق باوارسكوم المالية الإقبال عليه ضعيف نوعا ما وفي نوع من اللبس لفئات من المتعاملين كما إيقاف السهم على التداول إثر على السيولة المالية بشكل كبير جدا.

وأشارت رمسيس أن كان يوجد تباين أيضا في أداء المؤشرات الفرعية في تداولات البورصة يوم في الارتفاع ويوم آخر في الانخفاض وكان في بعض الأحيان بيتم تسوية المراكز الشرائية من قبل المتعاملين الأفراد، المؤشر ٧٠ ارتفع بنسبة 0.35٪  في حدود ٩ نقاط ليصل إلى ٢٣٦٨ نقطة وهي نقاط منخفضة مقارنة بالفترة السابقة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 809.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.39% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.98%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.40%.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على تفاصيل جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية..فيديو

قيمة التداولات تصل لـ 16 مليار جنيه.. حصاد البورصة المصرية في 2020

ارتفاع جماعي.. تعرف على ختام تعاملات البورصة في نهاية الأسبوع.. فيديو

جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية.. فيديو

تعرف على ختام تعاملات البورصة المصرية هذا الأسبوع

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

لن تصدق أنها كعكة.. صورة لمغني راب في مستشفى تثير الجدل.. شاهد

بادرة طيبة.. ماذا قالت الصحف التونسية عن الحملة الزملكاوية للتجديد لـ ساسي؟

بعد تصدره التريند.. تفاصيل أزمة تامر أمين مع الصعايدة

تحرك عاجل من النواب ضد تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعايدة والفلاحين

وفاة المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق

تنبأت بانتحارها.. قصة مأساوية لمراهقة حبست نفسها بالمستشفى.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مطالبة برلماني بمنعه.. اكتشف حقيقة أضرار زيت الطعام على الصحة

ماركة عالمية و بالريال .. تعرف على سعر فستان لجين عمران في أحدث ظهور لها

طريقة عمل الكوارع لـ نجلاء الشرشابي بـ 3 وصفات