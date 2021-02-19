تعرف على جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الخميس، جلسة نهاية الأسبوع بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات عربية أجنبية.

في البداية تقول حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية في تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد أداء البورصة في الأسبوع المنتهي أمس مازال مؤشر البورصة لا يستطيع كسر مستوي ١١٦٠٠ نقطة الذي كل ما يصل له ينخفض منه مره اخرى.





وتابعت رمسيس نحن في هذا الأسبوع في منطقة ١١٤٢٢ نقطة ويوجد لدينا ٧ جلسات انخفاض أو تباين في أداء المؤشر لقد وصل المؤشر الرئيسي للبورصة في الفترة السابقة إلى ١١٥٦٢ نقطة وفي هذا الأسبوع ينخفض إلى ١١٤٢٢ ونرى أن المؤشر لا يستطيع الصمود في الفترة الحالية.





وأوضحت حنان رمسيس أن الأسباب تعددت لانخفاض المؤشر منها تقسيم سهم شركة أوراسكوم إلى سهمين وهم أدائهم غير واضح بالمرة والإقبال الأكثر على السهم المتعلق بالاستثمار اما السهم الآخر المتعلق باوارسكوم المالية الإقبال عليه ضعيف نوعا ما وفي نوع من اللبس لفئات من المتعاملين كما إيقاف السهم على التداول إثر على السيولة المالية بشكل كبير جدا.





وأشارت رمسيس أن كان يوجد تباين أيضا في أداء المؤشرات الفرعية في تداولات البورصة يوم في الارتفاع ويوم آخر في الانخفاض وكان في بعض الأحيان بيتم تسوية المراكز الشرائية من قبل المتعاملين الأفراد، المؤشر ٧٠ ارتفع بنسبة 0.35٪ في حدود ٩ نقاط ليصل إلى ٢٣٦٨ نقطة وهي نقاط منخفضة مقارنة بالفترة السابقة.



