ننشر أول صورة لـ "بطارية" المنتحر شنقا في سرابيوم بالإسماعيلية

كشف أهالي الشاب المنتحر بإحدى عزب قرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، عن مروره بأزمة نفسية خلال الفترة الماضية.





وأضافت مصادر، أن الشاب يدعى علاء أحمد وشهرته "بطارية" كهربائي سيارات 35 عاما ومقيم بمنطقة غزالة الشرقية بمركز سرابيوم وأن أسرته اكتشفت الواقعة صباح اليوم بعد استيقاظهم.





وبحسب المصادر فإن الشاب دخل غرفته وقام بإغلاقها، وعلق نفسه بحبل متدلي من سقف الغرفة، مشيرًا إلي أن حالته النفسية كانت غير مستقرة خلال الفترة الماضية واشتكى من ضغوطات الحياة المستمرة.





وأقدم شاب على الانتحار شنقًا، في إحدى القرى التابعة لمركز فايد، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة فايد، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، يفيد بالعثور علي شاب يدعي علاء احمد الشهير بعلاء “بطارية“ ، 35 سنة، جثة هامدة مشنوقا داخل أحد حجرات منزله، في عزبة غزالة بقرية سرابيوم، وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.





كما تبين دخوله إلى غرفته واختفائه لفترة طويلة، وبعدها حاولت أسرته البحث عنه ليجدوه داخل غرفته مُعلقًا في السقف من رقبته.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى فايد تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.