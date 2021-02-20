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اقتصاد

قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة 12 ساعة اليوم.. اعرف السبب

السبت 20/فبراير/2021 - 04:00 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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آمنة عبدالعظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن ضعف المياه بمناطق كفرة نصار - منشأة البكاري - كفر غطاطي - عزبة جبريل - الهرم ومتفرعاته - فيصل ومتفرعاته بدءا من الطالبية حتي الرماية - إسكان الشباب - إسكان الضباط، لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة 9 صباح اليوم السبت، وحتى الساعة الــــ9 من مساء نفس اليوم.

وأضافت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال تحويل خط مياه قطر ١٦٠٠ مم زهر مرن، والمتعارض مع تنفيذ أعمال تطوير محور المنصورية  الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال ربط هذه التحويلات علي الخط القائم.

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وطالبت الشركة  المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما أكدت الشركة على توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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