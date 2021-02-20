قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة 12 ساعة اليوم.. اعرف السبب





وأضافت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيامها بأعمال تحويل خط مياه قطر ١٦٠٠ مم زهر مرن، والمتعارض مع تنفيذ أعمال تطوير محور المنصورية الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال ربط هذه التحويلات علي الخط القائم.





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وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما أكدت الشركة على توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالأماكن المتأثرة، وفي حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.