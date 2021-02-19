توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

ينتظر مشجعو الكرة المصرية، يوم الثلاثاء القادم، مباراتين من أهم مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث أنه سوف يواجه نادي الأهلي نظيره فريق سيمبا التنزاني، وسيواجه الزمالك فريق تونجيت السنغالي، في تمام السادسة مساء.





ورصدت كاميرا "صدي البلد"، توقعات الجماهير لمباريات كل من الأهلي وسيمبا، والزمالك مع نظيره تونجيت السنغالي، ومن سيكون رجل المباراة في كل من المباراتين، وجاءت أبرز الردود.





قال محمد محسن، إنه يتوقع فوز الأهلي علي فريق سيمبا ٢-٠، وفوز الزمالك علي تونجيت ٢-١، ورجل المباراة في ماتش الأهلي سوف يكون اللاعب والتر بواليا، أما في مباراة الزمالك سوف يكون اللاعب فرجاني ساسي أو أشرف بن شرقي.





وأكد محمود بدر أن فوز الزمالك مؤكد علي تونجيت بفارق ١-٠، كما انه يتوقع فوز النادي الاهلي ٢-١ علي فريق سيمبا، ويتوقع أن اللاعب والتر بواليا سوف يكون رجل المباراة لأنه يريد أن يثبت نفسه، وأشرف بن شرقي سوف يكون رجل مباراة الزمالك مع تونجيت السنغالي.





وأضاف عماد إبراهيم أن الأهلي يجب أن يكسب ١-٠، حتي يقدر علي الحصول علي ٣ نقاط لتأهيله، ويتوقع تعادل الزمالك ١-١ مع تونجيت، وعن رجل المباراة يتوقع أن يكون اللاعب اليو ديانج في مباراة الأهلي، واللاعب أحمد سيد زيزو في مباراة الزمالك.





وأشار رجب مجدي إلي قوة فريق سيمبا ومهارته داخل الملعب، ولكن مع ذلك يتوقع فوز الأهلي بفارق ٣-٢، ويتوقع خسارة نادي الزمالك ٢-٠، وعن رجل المباراة يتوقع اللاعب محمود كهربا في مباراة الأهلي، ومحمود شيكابالا في مباراة الزمالك.





ويتمني يوسف أشرف الفوز لـ الأهلي والزمالك، حتي يتقابلا في المباراة النهائية، ويلعبا مباراة قمة مشرفة يستمتع بها مشجعو الكرة المصرية.