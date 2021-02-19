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فن

سعد الصغير: بيومي فؤاد أبو قلب زي العسل

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:18 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر المطرب الشعبي سعد الصغير صورة له بصحبة الفنان بيومى فؤاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 



وعلق سعد الصغير على الصورة قائلا: "حبيبي واخويا المحترم ابو قلب زي العسل بيومي فؤاد مساء الفل والجمال علي حبايبنا".



ويشارك بيومي فؤاد في تصوير فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي. "الشنطة" إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري. من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام. من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.

 

وشارك ايضا بيومي فؤاد بفيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.
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