ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بشرى سارة.. بيراميدز يكشف موقف أحمد الشناوي وعبدالله السعيد من المشاركة أمام بطل ساحل العاج

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:42 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
حسن العمدة
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة اقتراب عبدالله السعيد قائد الفريق واحمد الشناوي من العودة للمشاركه مرة أخري امام بطل ساحل العاج المقرر لها يوم الاحد القادم فى تمام الساعه 6 مساء .

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، علي ان احمد الشناوي تعافي تماما من فيروس كورونا المستجد وعاد للتدريبات الجماعية مرة أخري .

وشدد المصدر ، علي ان عبدالله السعيد عاد من الاصابه القوية التي لحقت به فى مباراة الاسماعيلي فى الدوري المصري وبدأ بـ تدريبات تأهيلية وقد يعود الي المشاركة الجماعيه فى اقل من اسبوعين .

وأضاف ، ان عمر جابر ما زالت حالته إيجابي بـ فيروس كورونا ، ونتمني شفائه سريعا للعودة مرة أخري للملاعب .

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد الساعة السادسة من مساء الأحد لإقامة المباراة على استاد الدفاع الجوي، بعد الفوز الذي حققه بيراميدز في الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى. 

وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد ١٩، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وأنهى شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إجراءات استقبال طاقم التحكيم وترتيبات إقامته بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع الفني ظهر السبت بأحد الفنادق بحضور مندوبي الناديين لتحديد ألوان الملابس والإجراءات الطبية للمباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريبات تأهيلية لـ عبد الشافي وجمعة في الزمالك قبل مواجهة سموحة

بيراميدز لـ صدى البلد: إيجابية مسحة عبدالله السعيد ودونجا

رعب في بيراميدز بسبب عبد الله السعيد.. تفاصيل

حكام مباريات اليوم السبت في الدوري المصري الممتاز

طلب جديد بالرحيل .. الأزمات تحاصر بيراميدز وتهدد مسيرته فى الدوري

ليس غياب عبدالله السعيد فقط .. 3 أزمات تحاصر بيراميدز فى أبيدجان

ترشيحاتنا

ننشر أول صورة لـ "بطارية" المنتحر شنقا في سرابيوم بالإسماعيلية

اختطاف رضيعة بالخطأ أثناء سرقة سيارة والديها.. تفاصيل وصور

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

نائم بين التماسيح.. محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة | شاهد

متعة الإيجيبشين ليج.. فريق بالقسم الرابع يحقق إنجازا فريدا لأول مرة في الدوري المصري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر الجريء.. كارول سماحة تستعرض جمالها على إنستجرام

بي إم دبليو BMW تطرح قاربا فاخرا موديل 2021.. صور

ضاق ذرعا بعائلته.. مطلوب للعدالة يسلم نفسه بحثا عن الهدوء.. اعرف القصة