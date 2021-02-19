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رياضة

زيدان يعلن غياب بنزيما عن ريال مدريد أمام بلد الوليد

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:43 م
بنزيما
بنزيما
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إسماعيل محمود
تأكد غياب الفرنسي كريم بنزيما، عن فريقه ريال مدريد، في المواجهة التي ستجمعه ببلد الوليد، في الدوري الإسباني.

وتغيب بنزيما عن مران ريال مدريد اليوم الجمعة، بعد تعرضه لكدمة في الكاحل، في مباراة فريقه الماضية أمام فالنسيا في الليجا.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء:"بنزيما سيغيب عن المباراة غدا لقد شعر ببعض الانزعاج و لديه شيء و لن يكون معنا و سوف نرى الأسبوع المقبل كيف يتطور."

وبحسب التقارير الصحفية الإسبانية، فإن بنزيما يستهدف العودة قبل مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويواجه ريال مدريد نظيره بلد الوليد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
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