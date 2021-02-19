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رياضة

الأزمة تشتعل فى الزمالك ..وكيل اللاعبين يكذب عبدالله جمعة

الجمعة 19/فبراير/2021 - 05:58 م
حازم فتوح وعبدالله
حازم فتوح وعبدالله جمعة
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القسم الرياضي
كشف حازم فتوح وكيل اللاعبين عن حقيقة ما صدر من عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حول عدم ارتباط الأخير معه بأي علاقة عمل رسمية.

وكان فتوح خرج خلال تصريحات تليفزيونية بالأمس أكد خلالها أن عبدالله جمعة قرر عدم الاستمرار مع الزمالك، على أن يخوض تجربة احترافية جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث أندية خليجية تهتم بالتعاقد مع اللاعب.

وقال فتوح في تصريحات خاصة أن اللاعب يكذب، وكل المفاوضات التي تمت معه موثقة، مشيرًا إلى إنه تفاجئ برد فعل اللاعب، خاصة أن عبدالله جمعة تحدث معه بعد ظهوره بالأمس في الإعلام وأشاد بالتصريحات التي أدلى بها تجاهه.

وشدد حازم فتوح قائلًا إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب التي من شأنها أن تحفظ حقه، بعد تراجعه الغريب عن موقفه.

وأوضح قائلًا إنه سيبدأ في التصعيد ضد اللاعب عن طريق تحرير محضر رسمي ضده كخطوة أولى، يؤكد من خلاله أن عبدالله جمعة تعمد تشويه سمعته في مجال عمله وألحق به الأضرار وسيطالب النيابة بتفريغ المحادثات بينهما، مشيرًا إلى أنه لن يكتفي بهذه الخطوة بل سيقوم بشكوى اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيطالب في شكواه بإيقافه والحصول على تعويض مادي.

وحرص حازم فتوح على إرفاق محادثات "الواتساب" التي تجمعه مع اللاعب، وكذلك التسجيلات الصوتية بينهما، كنوع من تبرئه نفسه أمام نفي عبدالله جمعة، ولكننا نتحفظ على نشرها لما فيها من أسرار بين الطرفين.

وكتب عبدالله جمعة عبر حسابه الرسمي " الانستجرام " ليس لي أي علاقة بهذا الشخص ولا يمثلني وليس له الحق فى التحدث بالنيابه عني .

وشدد نجم الزمالك ، علي ان "أرجو تحري الدقة .. ووكيلي الوحيد معروف لدي الجميع " .


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