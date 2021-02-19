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أخبار البلد

اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا يصدر قرارا بإنشاء المنتدى الدولي للحوار

الجمعة 19/فبراير/2021 - 06:03 م
محمد الزفزاف
محمد الزفزاف
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سعيد العربي
أصدر اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا برئاسة محمد الزفزاف قرارا  بإنشاء المنتدى الدولى للحوار وهو الأول من نوعه كعمل مصرى الأصل على الساحة الأوروبية.

ويأتي إنشاء المنتدى الدولي للحوار في إطار أولويات الرئاسة الدورية الحادية عشرة للاتحاد بأهمية تعزيز الحوار وتفعيله في جميع المجالات المختلفة لما له من أهمية في إرساء السلم المجتمعي والتواصل بين الثقافات المختلفة والحفاظ على التنوع الثقافي.

ويضم شخصيات من مختلف دول العالم ويهدف المنتدى الى تعزيز الحوار وتفعيله بين الثقافات المختلفة في شتى المجالات خاصة في المجتمعات ذات التعددية الثقافية  بما يساهم في حل كثير من القضايا ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المجتمعات المختلفة وكذلك العمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة وخفض نبرة النزاعات بين أفراد المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة، مما يساهم في إرساء السلام ونشر التسامح والحد من الغلو والتطرف والحفاظ على التنوع الثقافي.

وضم المنتدى المثقفين والاكاديميين والمفكرين والمبدعين والمهتمين بمجالات الحوار المختلفة.

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