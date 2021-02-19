شاهد.. بعثة الأهلي تغادر مطار القاهرة إلى تنزانيا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على متن طائرة خاصة إلى تنزانيا في رحلة تستغرق أربع ساعات تقريبًا.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأعلن بيتسو قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا، وضمت كلا من: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، وبدر بانون، وأفشة، وأكرم توفيق، وجونيور أجايي، ومحمود وحيد، ورامي ربيعة، ومحمود كهربا، ومروان محسن، وأيمن أشرف، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وسعد سمير، ووالتر بواليا، ومحمد هاني.





يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.