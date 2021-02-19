بيان من 5 نقاط .. اتحاد جنوب افريقيا يرفض خوض الأندية مبارياتها ببطولات الكاف على ملاعب محايدة

رفض اتحاد جنوب أفريقيا ومسؤولو أندية كايزر تشيفز وصن داونز واورلاندو مقترح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف خوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية على ملاعب محايدة.





وتمسك الاتحاد الجنوب افريقي بتطبيق اللائحة علي الأندية والدول التي ترفض أداء المباريات وذلك خلال الاجتماع مع مسئولى الكاف اليوم الجمعة.





وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم فى بيان رسمي نتائج إجتماع اليوم الجمعة مع مسؤولي اتحاد جنوب أفريقيا.





وجاء بيان الكاف الرسمي على النحو التالي:





أندية جنوب أفريقيا أكدت ان الدولة لم تشهد مطلقًا زيادة في عدد الإصابات بسبب البروتوكولات الصحية الصارمة المعمول بها والتي تتماشى مع بروتوكولات CAF COVID-19 الصحية.





اتحاد جنوب افريقيا رفض على مستوى الأندية والمنتخبات اللعب في أماكن محايدة حيث لا توجد أسباب صحية كبيرة للقيام بذلك.





طلب الاتحاد الجنوب افريقي والأندية الثلاث صن داونز وكايزر شيفز واورلاندو بيراتس من CAF تزويدهم باي معلومات رسمية عن أي خرق للبروتوكولات الصحية الخاصة بـ COVID-19 من قبل الأندية والفرق الوطنية.





كما طالبوا الكاف بتزويدهم بأي بحث يتم إجراؤه بشأن وضع COVID-19 في جنوب إفريقيا والذي من شأنه أن يضمن بدائل في هذه المرحلة حيث أن جميع البلدان لديها حالات COVID-19 مع احتلال المغرب المرتبة الثانية في القارة بعد جنوب إفريقيا.





تمسك اتحاد جنوب افريقيا والأندية الثلاثة تطبيق القواعد واللوائح التي أقرها الكاف حيث لا ترغب الأندية أو الدول في السفر إلى جنوب إفريقيا أو السماح لجنوب إفريقيا في السفر لهذه الدول وبالتالي يجب أن يتم احتساب نتائج المباريات بخسارة تلك الأندية والدول المباريات بما يتماشى مع لوائح الكاف.



