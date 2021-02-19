تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد حمى الوادي والقلاعية في كفر الشيخ .. صور

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية.





وأضاف، محافظ كفر الشيخ، أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.





وتابع محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 120 ألف رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة، والمستهدف من الحملة تحصين وترقيم 150 ألف رأس ماشية، موجهًا الشكر لمدير عام الطب البيطرى بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.





وكانت قرى محافظة كفر الشيخ، قد شهدت حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادى المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ.