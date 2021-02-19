الأمم المتحدة: المساواة في اللقاحات أمر ضروري للغاية لإنقاذ الأرواح

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يجب إتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم ، من خلال خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم.





وتابع ، خلال مؤتمر ميونخ للأمن ، الذي عقد افتراضيا بسبب كورونا: "المساواة في اللقاحات أمر ضروري للغاية لإنقاذ الأرواح وإنقاذ الاقتصادات".





وناشد "جوتيرش"، بضرورة مضاعفة القدرة الحالية لإنتاج اللقاحات، مؤكدا أن "مجموعة الـ20 في وضع جيد لإنشاء فريق عمل للطوارئ ، لإعداد خطة التلقيح العالمية".





وحذرت منظمة الصحة العالمية، دول العالم من التراخي في إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع انخفاض معدل الإصابات في العالم.





وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الخميس، وفق "روسيا اليوم": "الوقت الحالي ليس ملائما للتخلي عن الحذر".