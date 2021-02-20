ظهر نافقًا في كفر الشيخ.. 7 معلومات مهمة لا تعرفها عن الحوت الزعنفي

وسط الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها محافظة كفر الشيخ، بسبب نوة الشمس الصغرى، قذفت أمواج البحر المتوسط، أنثى حوت نافقة تبلغ طولها نحو 13 مترًا، ضخمة الحجم، على إحدى شواطئ البحر المتوسط بمنطقة الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس.





وتبين أن نوع الحوت أنثى، وتبلغ وزنها نحو 12 طنًا، وطولها 13 مترًا، ضخمة الحجم، قذفتها الأمواج إلى شاطئ البحر، وأنها نافقة، ولا تصلح للتحنيط نظرًا لضخامتها، وتم دفنها طبقًا للاشتراطات الصحية والبيئة اللازمة، للاستفادة منها عقب ذلك في مجال الأبحاث العلمية.





وتبين أن الحوت النافق، أنثى من فصيلة، (الحوت الزعنفي Fin Whale)، والمعروف - أيضًا - باسم حوت الزعنفة الظهرية، حوت الشفرة الظهرية، والحوت الأخدودي الشائع، وهو حيوان مائي لبون ينتمي إلى تحت رتبة الحيتان البالينية.





وينشر «صدى البلد» 7 معلومات مهمة حول الحوت الزعنفي:





1- ثاني أكبر الحيتان حجمًا، وثاني أكبر حيوان على سطح الأرض بعد الحوت الأزرق.





2- ينمو ليصل لما يقارب 24 مترًا تقريبًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، و27 متر في النصف الجنوبي.





3- يتميز الحوت الزعنفي بشكله الطويل والانسيابي، وباللون الرمادي أو البني المسود الذي يغطيه فيما عدا المنطقة البطنية، يسودها لون أفتح.





4- يوجد نوعان معروفان من الحيتان الزعنفية، وهما: الحوت الزعنفي الشمالي المنتشر شمال المحيط الأطلسي، والحوت الزعنفي القطبي المنتشر في المحيط المتجمد الجنوبي.





5- ينتشر الحوت الزعنفي في جميع المحيطات الكبيرة بشكل عام، سواء أكانت قطبية أو استوائية.





6- يكثر في البحار المعتدلة أو الباردة، إلا أنه يغيب في البحار التي تنتشر فيها كتل الجليد الطافية في القطبين الشمالي والجنوبي، والبحار الصغيرة البعيدة عن المناطق المفتوحة.





7- يتغذى الحوت الزعنفي بشكل أساسي على الأسماك الصغيرة، الحبار، والقشريات كالكريل.



