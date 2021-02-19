إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 8 أشخاص بإصابات منوعة إثر حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق العلمين وادى النطرون.





تلقى قسم شرطة العلمين إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 31 على طريق العلمين- وادى النطرون، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى.





وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص منهم 6 من المنيا وهم:

- كريم ع.خ "15 سنة"- يعانى كدمات وسجحات بالجسم.

- يوسف ع. "26 سنة"- يعانى بكدمات وسجحات بالجسم.

- حجازى ع.خ "28 سنة"- يعانى اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسجحات بالجسم.

- جعفر ع.ع "26 سنة" يعانى كدمات وسجحات بالجسم.

- فرج م.ا 39 سنة يعانى اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسجحات بالجسم.

- عمر خ.ص "40 سنة" يعانى بكدمات وسجحات بالجسم.





كما أسفر الحادث عن إصابة ، فهمى ا.ف "21 سنة"-من الجيزة- يعانى كدمات وسجحات بالجسم ، وجمال ن.ق "26 سنة"- من أسيوط- يعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات بالوجه وجرح قطعى بالجبهة.







