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حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح

الجمعة 19/فبراير/2021 - 08:31 م
إصابة 8 أشخاص فى
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بمطروح
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ايمن محمود
أصيب 8 أشخاص بإصابات منوعة إثر حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق العلمين وادى النطرون.

تلقى قسم شرطة العلمين إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 31 على طريق العلمين- وادى النطرون، وعلى الفور  تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص منهم 6 من المنيا وهم: 
- كريم ع.خ  "15 سنة"- يعانى كدمات وسجحات بالجسم. 
- يوسف ع. "26 سنة"- يعانى  بكدمات وسجحات بالجسم.
- حجازى ع.خ  "28 سنة"- يعانى اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالمخ وكدمات وسجحات بالجسم.
- جعفر ع.ع  "26 سنة" يعانى كدمات وسجحات بالجسم.
- فرج م.ا  39 سنة يعانى  اشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسجحات بالجسم.
- عمر خ.ص  "40 سنة" يعانى بكدمات وسجحات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة ، فهمى ا.ف  "21 سنة"-من الجيزة- يعانى كدمات وسجحات بالجسم، وجمال ن.ق  "26 سنة"- من أسيوط- يعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسجحات بالوجه وجرح قطعى بالجبهة.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالحادث، وجار النيابة العامة .
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