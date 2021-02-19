محافظ بورسعيد: تكثيف المعدات البحرية للبحث عن جثامين ضحايا اللانش الغارق

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مع أهالي شهداء واقعة غرق لنش أحد التوكيلات الملاحية الذي انقلب بغاطس البحر المتوسط أمام سواحل بورسعيد وعلى متنه 5 أشخاص، وذلك أثناء تواجدهم أمام ميناء الصيد لمتابعة آخر مستجدات عمليات البحث.
وأكد المحافظ أنه جرى التواصل مع كافة الجهات المعنية بالأمر لتكثيف والدفع بأعداد إضافية من المعدات البحرية والقاطرات للبحث عن جثامين الشهداء.
وأشار إلى أن كافة الجهات المختصة تتابع عمليات البحث عن الضحايا حتى يتم العثور علي شهداء الحادث الذي أصاب المحافظة وأهلها بالكامل بالحزن الشديد.
كما التقى النائب عادل اللمعي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، مساء اليوم الجمعة، أهالي ضحايا اللنش الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 4 أيام، لطمأنتهم حول الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لانتشال الجثامين الأربعة من مياه البحر.
واستعرض الأهالي، مطالبهم حول تكثيف الجهود للبحث عن جثامين ذويهم، بعد الاستقرار النسبي لحالة الطقس.
وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن - أمانة بورسعيد، أنها في انعقاد دائم علي مدار الساعة، لحين العثور علي جثامين الضحايا الأربعة الباقيين، حيث أنه تم انتشال جثة واحدة فقط يوم وقوع الحادثة الثلاثاء الماضي.