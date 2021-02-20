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حوادث

شاب يحاول إشعال النيران بنفسه لخلاف مع صاحب محطة وقود بطنطا

السبت 20/فبراير/2021 - 12:07 ص
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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احمد علي
شهدت محطة وقود بمنطقة قحافه بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة شروع شاب بإشعال النيران بنفسه سعيا في التخلص من حياته لخلافات مع صاحب المحطه ماليه وهو ما تسبب في اصابته في حروق من الدرجه الثانيه والثالثه وخصصت سيارة إسعاف لنقل المصاب الي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .


وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أسامه ابوفرد مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بإصابه شاب "هيثم. ع " 40 سنه  ومصاب بحروق في انحاء الجسم بنسبة 75% ومن منشأة جنزور واتنقل مستشفى جامعة طنطا.

وانتقلت القيادات الأمنيه إلي مكان الحادث وتم تخصيص سيارة إسعاف ونقل إلي مصاب إلي طوارىء طنطا الجامعي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابه العامة للتحقيق.
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