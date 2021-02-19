الاتحاد السكندري يفتتح قاعة المؤتمرات بفرع النادي بسموحة

افتتح اليوم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى واحمد عبد المجيد و ابراهيم شعبان أعضاء مجلس إدارة النادي قاعة المؤتمرات الجديدة بفرع النادى بسموحة، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتكون جاهزة لاستقبال جميع المناسبات والأجتماعات الخاصة بزعيم الثغر مستقبلًا.





وتستقبل هذه القاعة محاضرات الفريق الأول لكرة القدم بعد تزويدها بأحدث وسائل العرض التليفزيوني ، لتكون جاهزة لاستقبال محاضرات اللاعبين لاستعراض الجوانب الفنية والخططية ‏التي يرغب في تنفيذها المدير الفني خلال المواجهات القادمة.



