قامت بسبب ناقة واستمرت 40 عامًا.. حكاية "البسوس" أشهر حرب فى تاريخ العرب

عاش العرب الجاهليين حياة قاسية، فدائما ما كان العربي الجاهلي فى حروب وصراعات، ولعل أشهر تلك الحروب هي حرب "البسوس" والتى استمرت لمدة 40 عاما ومات فى خلالها العديد من الاروح ، ولكن الذى لا يعرفه الجميع ان هذه الحرب والتى كانت قد قامت بسبب قتل جساس بن مرة لـ كليب بن ربيعة أبرزت العديد من الاشعار التى ما زلت متواجدة على ألسنة الناس حتى الآن.





وسبب قيام الحرب هو ما قام به كليب بن ربيعة والذي كان يعد ملك العرب ويعرف بحامي الحمى، ففى ذات الايام دخلت ناقة لامرأة تدعى البسوس الى مرعاه كليب فقام كليب وقتل الناقة وقال ان هذه الناقة ترعى وتأكل فى مرعى بدون استئذان وعندما ذهب اليه جساس يعاتبه على قتل الناقة والتي تعود لخالته سخر منه كليب وتعالى عليه فما كان من جساس للى الغضب مباغت كليب وقتله ومن هنا بداءت الحرب بين قبيلة بكر وقبيلة تغلب والذين يعدوا من اكبر قبائل العرب وأشهرهم .





ولكن ومن الغير معلوم عند الكثير ان كليب وجساس كانوا أقارب فقد كان كليب متزوج من جليلة بنت مرة والتى كانت اخت جساس وزوجة كليب والتى قالت أثناء جنازة كليب ابياتها الشعرية المشهوره بعد أن قامت أخت القتيل بطردها من جنازة زوجها:





يا ابنة الأقوام إن لمت فلا تعجلي باللوم حتى تسألي

فإن أنت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي واعذلي

جل عندي فعل جسـاس فـيا حسرتي عما انجلت أو تنجلي

هدم البيت الذي استحـدثـتـه وانثنى في هدم بيتـي الأول





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وعاشت جزيرة العرب بعد هذا فى صراعات وحروب بين قبيلة بكر وتغلب وفشلت جميع محاولات الصلح بين الطرفين ، ولم تفرز هذه الحرب قتلا وجرى فقط ولم تكون النزاعات والصراعات فى ميدان القتال فقط بل أيضا فى ميدان الشعر فكان هناك دائمآ اشعار تصف لنا هذه الحرب وتمجد فى قادات الحرب من كلا الطرفين . ولا يوجد من احد من دارسي اللغة العربية لم يصتدم بيت من الشعر التى كتبت فى هذه الحرب .





وكان أهم شخصية فى هذه الحرب هو المهلهل عدي بن ربيعة التغلبي و المعروف بإسم (الزير سالم) وهو واحد من أهم الشعراء الجاهليين ولا يخلوا كتاب يتحدث عن الشعر الجاهلي او شخص يدرس اللغة العربية ولا يعرب المهلهل وشعرة فهو يعد علامة وكان الزير سالم اخو كليب الاصغر ولما عرف بخبر قتله قال ابياته المشهور

بعد ان رجع الى الحي سكران فوجد رجال قبيلته يقتلون الخيول ويكسرون السيوف والرماح فقال لهم ما الذي دهاكم فلما قالوا له ان اخاه قد مات قال ذهبتم شر المذاهب اتقتلون خيولكم حين احتجتم اليها وتكسرون سلاحكم حين افتقرتم إليه فانتهوا عن ذلك .





لَمّا نَعى الناعي كُلَيبًا أَظلَمَت شَمسُ النَهارِ فَما تُريدُ طُلوعا

قَتَلوا كُلَيبًا ثُمَّ قالوا أَرتِعوا كَذَبوا لَقَد مَنَعوا الجِيادَ رُتوعا

كَـــــــــــــلّا وَأَنصـــــــــــــابٍ لَنا عـــــــــادِيَّةٍ مَعبودَةٍ قَد قُطِّقَت تَقطيعا

حَــــــــــــتّى أُبيدَ قَبيلَةً وَقَبيلَةً وَقَبيلَةً وَقَبيلَتَينِ جَميعا









واعتزلت قبائل من بكر الحرب ، وكرهوا مساعدة بني شيبان ومجامعتهم على قتال إخوتهم ، وأعظموا قتل جساس كليبًا بناب من الإبل ، فظعنت عجل عنهم ، وكفت يشكر على نصرتهم ، ودعت تغلب النمر من قاسط فانضمت إليها ، وصاروا يدًا معهم على بكر ، ولحقت بهم عقيل بنت ساقط.





وكان الحارث بن عباد بن ضبيعة من قيس بن ثعلبة من حكام بكر وفرسانها المعدودين، فلما علم بمقتل كليب أعظمه ، واعتزل بأهله وولد إخوته وأقاربه ، وحل وتر قوسه ، ونزع سنان رمحه.





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ولم تنتهى الحرب لا حين دخول الحارث ابن عباد الحرب وقد كان من شجعان العرب واقوى فرسانها وعلى الرغم من كبر سنه فى أثناء الحرب لا انه عندما دخل الحرب استطاع ان ينهى هذه الحرب التى امتدت اربعين عام .





وسبب دخول ابن عباد الحرب كان عندنا ذهب ابنه بجير الى المهلهل حتى يطلب منه انهاء الحرب رد علية المهلهل وقتله وقال المهلهل انه قتله بشسع نعل كليب اى انه لا يساوى فى كليب سوى جزء من كعب قدمه وعندما علم بذلك ابن عباد قال نعم القتيل قتيل أصلح بين قبيلتين ولما قالوا له ما قاله كليب وأنه قتله بشسع نعل كليب غضب ابن عباد غضبا شديدا وقال انه سوف يقضى على هذه الحرب بقتل المهلهل وجميع رجال قبيلته وقال شعره المشهور:

قربـا مربـط النعامـة منـي ليس قولي يـراد لكـن فعالـي

قربـا مربـط النعامـة منـي شاب رأسي وأنكرتني الغوالي

قربـا مربـط النعامـة منـي طال ليلي على الليالي الطـوال

قربـا مربـط النعامـة منـي كلما هب ريـح ذيـل الشمـال

وبالفعل عندما علم المهلهل وقبيلته بنباء دخول ابن عباد الحرب اهتز معنوياتهم ومع او حرب بينهم وبين ابن عباد استطاع ابن عباد ان يهزمهم واسر ابن عباد المهلهل ولكنه لم يقتله وبهذا انتهت أشهر حروب العرب .



