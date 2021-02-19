د.كمال الدسوقي يكتب: الريف المصرى

بإذن الله سيعود الريف المصري بجماله وطبيعته الخلابه سيعود بأهله وناسه الطيبين إلى سابق عهده.





فلاشك أن العملية الشاملة لتنمية الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون لها مردود إيجابى كبير على أهلنا فى القرى والمدن خارج نطاق العاصمة، وهكذا ستعبر مصر إلى مكانتها الطبيعية فى مقدمه دول العالم الحديث ضمن خطة محكمة للتطوير الشامل الكامل كما توقعنا مع بداية الإصلاح االاقتصادي والاجتماعي الكامل والتي تعتبر أكبر وأجرأ عملية إصلاح في تاريخ مصر الحديث.

لاشك أن الدواء مر وكان واجبا علينا تجرعه من أجل الوصول إلى هذه اللحظة وهى لحظة البناء والعطاء.





نعم فى المرحلة الأولي يجرى العمل على قدم وساق فى سباق مع الزمن لإعادة تطوير وتأهيل ٥٤٠٠ قرية بأكثر من ٥٠٠ مليار جنيه شاملة الطرق والترع والمصارف وتحديث نظم الرى والميكنة وخدمة الفلاح وكذلك تطوير خدمات القرى من مدارس ووحدات صحية ومحلية وأندية وملاعب والخدمات الحكومية من مكاتب بريد وشهر عقارى ومرور وكافة الخدمات.

أتمنى أن يستوعب كل أهلنا فى الريف هذا التغيير وأن يتم تدريب جميع العاملين فى هذه المصالح لتكتمل نظم التطوير ويشعر المواطن بتغيير فعلى على الأرض.





أيضا لاشك أن هذه العملية ستخلق فرص عمل كثيرة وكبيرة سواء فى عمليات البناء أو فى المنشآت بعد تحديثها.

نتمنى كل الخير لمصر وشعبها.

تحيا مصر.