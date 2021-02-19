د.كمال الدسوقي يكتب: الريف المصرى

بإذن الله سيعود الريف المصري بجماله وطبيعته الخلابه سيعود بأهله وناسه الطيبين إلى سابق عهده.
فلاشك أن العملية الشاملة لتنمية الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى سيكون لها مردود إيجابى كبير على أهلنا فى القرى والمدن خارج نطاق العاصمة، وهكذا ستعبر مصر إلى مكانتها الطبيعية فى مقدمه دول العالم الحديث ضمن خطة محكمة للتطوير الشامل الكامل كما توقعنا مع بداية الإصلاح االاقتصادي والاجتماعي الكامل والتي تعتبر أكبر وأجرأ عملية إصلاح في تاريخ مصر الحديث.
لاشك أن الدواء مر وكان واجبا علينا تجرعه من أجل الوصول إلى هذه اللحظة وهى لحظة البناء والعطاء.
نعم فى المرحلة الأولي يجرى العمل على قدم وساق فى سباق مع الزمن لإعادة تطوير وتأهيل ٥٤٠٠ قرية بأكثر من ٥٠٠ مليار جنيه شاملة الطرق والترع والمصارف وتحديث نظم الرى والميكنة وخدمة الفلاح وكذلك تطوير خدمات القرى من مدارس ووحدات صحية ومحلية وأندية وملاعب والخدمات الحكومية من مكاتب بريد وشهر عقارى ومرور وكافة الخدمات.
أتمنى أن يستوعب كل أهلنا فى الريف هذا التغيير وأن يتم تدريب جميع العاملين فى هذه المصالح لتكتمل نظم التطوير ويشعر المواطن بتغيير فعلى على الأرض.
أيضا لاشك أن هذه العملية ستخلق فرص عمل كثيرة وكبيرة سواء فى عمليات البناء أو فى المنشآت بعد تحديثها.
نتمنى كل الخير لمصر وشعبها.
تحيا مصر.