إدوارد: سعيد بردود الفعل على مسلسل لؤلؤ

قال الفنان ادوارد، إن المخرج محمد سامي لديه الخبرة في تقديم مسلسل يجعل الجميع متابعا لكل ما يقدمه.





واضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، أنه سعيد بردود الفعل الجيدة علي دوره في مسلسل لؤلؤ، مشيرا إلي أنها ليست المرة الأولي التي يقدم ادوار مركبة ولكن قدم العام الماضي دور صعب في مسلسل البرنس.





وأكدت شركة سينرجى المنتجة لمسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر، أنها بدأت فى التحضير للجزء الثانى من المسلسل، حيث أوضحت الشركة أنه بداية من التحضير للجزء الأول كان متفقا أن يتم عرض الجزء الأول قبل رمضان، والثانى بمجرد الانتهاء من كتابته خلال الفترة المقبلة.









وأضافت الشركة المنتجة فى بيانها، أن صناع العمل تعمدوا ترك نهاية الجزء الأول مفتوحة، خاصة أن هناك جزءا ثانيا من العمل، ستكون أحداثه أكثر تشويقا.