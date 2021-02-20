أمى كانت بتهزقنى.. هدير عبد الناصر تروى كواليس دورها بـ " لؤلؤ"

قالت الفنانة هدير عبد الناصر، إن ترشيحها لدورها فى مسلسل لؤلؤ جاء من المخرج محمد سامى، لافتة إلى أنهما تقابلا لأول مرة فى معهد الفنون المسرحية عند لقائه بالوجوه الجديدة للطلبة بالمعهد .





وأشارت "عبد الناصر"، خلال استضافتها مع منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc، إلى أن والدتها هى المقياس الحقيقى لأدائها فى مسلسل لؤلؤ مؤكدة " كانت بتهزقنى من دورى الشرير فى المسلسل".





ولفتت إلى أن الدور كان يسير فى اتجاه صداقة وأخوة للفنانة مى عمر ثم انقلبت الأحداث رأسأ على عقب، مؤكدة أنها سعدت كثيرأ برد فعل الجمهور من أدائها للشخصية.





وأكدت أن الصدمة التى استقبلها الجمهور دلت على نجاح أدائها، لافتة إلى أنها رغبت بحيرة المشاهد حول ندمها من أفعالها من عدمه معقبة

"الناس شكوا أنها ندمت ولا لسه بتكدب على لؤلؤ".