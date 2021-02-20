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محافظات

بدء حملة تنظيف مقابر الفيوم من الأسحار والأعمال السفلية

السبت 20/فبراير/2021 - 09:14 ص
حملة تنظيف مقابر
حملة تنظيف مقابر الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

بدأت حملة تطهير وتنظيف المقابر من الأسحار والأعمال السفلية بمحافظة الفيوم برئاسة الشيخ عمر الراقى، بدأت الحملة بمقابر مركز أطسا، بمركز أطسا.

ونجح الشيخ عمرالراقى وفريق العمل من أبناء القرية فى العثور على عظام سحر لزوجين بالتفرقة منذ عامين بالصور بسحر ضلال، وصورة عريس وعروسة بسحر طلاق بين الزوج والزوجة.


يقول الشيخ عمر الراقى الحمد لله وبفضل الله تم تطهير مقابر مركز أطسا، وبدأنا من قرية قلمشاة، وتم العثور على عبايات عليها دم وملابس داخلية لزوجة بداخل مقبرة مدفونة وبعض جماجم بها أسحار داخلية وسحر على شعر سيدة وباقى أسحار العقد السبع، بالإضافة إلى سحر كُتب على عظام «جثة متوف»، وبعض الأسحار المكتوبة في أوراق بالدم.


وأضاف الراقى حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل ساحر وساحرة وفى كل من يؤذي المسلمين واللهم اشف كل مسحور مؤذى وكل محسود ومعيون مصاب واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمين يارب العالمين.


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نجحت الأجهزة السياسية والأمنية بمحافظة الفيوم، فى إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة عائلة "حرب" بقرية كوم أوشيم التابعة للوحدة المحلية لقرية الجمهورية بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتقديم كفنيين لأسرة القتيل.


ترجع وقائع الخصومة عام 2019 التى وقعت بين أبناء عمومة عائلة حرب من كبرى العائلات بقرية كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، عندما نشبت مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلاف على المصاهرة، قتل فيها أحمد بليدى نوح (35 سنة )، وأصيب البعض منهم.


وتمكنت الأجهزة الامنية من القبض على القاتل، والسيطرة على أفراد المشاجرة، ونقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.


ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بتوجيهات من اللواء رمزي إبراهيم البسيوني مدير أمن الفيوم، بالقضاء على كل الخصومات الثأرية بالمحافظة، من تحديد جلسة صلح بين أبناء العمومة لعائلة حرب بحضور القيادات السياسية والأمنية بالمحافظة بحضور اللواء أحمد مفتاح مساعد مدير أمن الفيوم  والعميد شريف عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائى لمركزى شرطة طامية وسنورس العقيد حسن محاريق نائب مأمور مركز شرطة طامية والعقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز شرطة طامية والعقيد محمود هيبة مفاش مباحث مركز شرطة طامية والرائد أحمد أبو الدهب معاون أول مباحث مركز شرطة طامية.

بدء حملة تنظيف مقابر الفيوم من الأسحار والأعمال السفلية
بدء حملة تنظيف مقابر الفيوم من الأسحار والأعمال السفلية
بدء حملة تنظيف مقابر الفيوم من الأسحار والأعمال السفلية
بدء حملة تنظيف مقابر الفيوم من الأسحار والأعمال السفلية
بدء حملة تنظيف مقابر الفيوم من الأسحار والأعمال السفلية
بدء حملة تنظيف مقابر الفيوم من الأسحار والأعمال السفلية
بدء حملة تنظيف مقابر الفيوم من الأسحار والأعمال السفلية
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