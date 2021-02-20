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رياضة

أكثر لاعب أناني.. لاعب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح

السبت 20/فبراير/2021 - 04:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
اتهم لاعب ليفربول جرايم سونيس، النجم المصري محمد صلاح جناح الريدز بالأنانية بسبب طريقة لعبه والتي لا تساعد زملائه في التسجيل على حد وصفه.

وقال سونيس في تصريحات استعرضتها "ليفربول إيكو": "صلاح أكثر لاعب أناني رأيته في حياتي وهذه ليست مشكلة بالنسبة للمهاجم".

وتابع سونيس: "يجب أن أقول إن صلاح نجم لأنه بالنظر إلى الاستمرارية، فهو يسجل الأهداف كل عام، أنا متأكد من أن زملائه في الفريق لن يكونوا سعداء في بعض الأحيان لكنه نجم".

ويقدم نجمنا المصري محمد صلاح، واحدًا من أفضل مواسمه في مسيرته الاحترافية مع فريقه ليفربول، بعد موسمه الاستثنائي 2017-2018، حيث يحتل الفرعون المصري صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًا.

محمد صلاح سجل هذا الموسم 24 هدفًا في 34 مباراة، وقام بصناعة 4 أهداف، بمجموع 17 هدفًا في البريميرليج، 4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتخطى عدد الأهداف الذي أحرزها الموسم الماضي، والذي توج في ببطولة الدوري الإنجليزي.

"Only Mohamed Salah" أو "فقط محمد صلاح" هو تعبير اعتاد وضعه المتخصصون في إحصائيات الدوري الإنجليزي عند ذكر إحصائية جيدة للاعب يتألق في البريميرليج، بل تخطى ذلك ليضعه المتخصصون في الإحصائيات الخاصة بالدوريات الأوروبية جميعًا، فمحمد صلاح تعود دائمًا أن يكون الأول والأفضل، وهو كذلك هذا الموسم سواء في البريميرليج أو خارجه.
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