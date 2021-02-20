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أخبار العالم

إهانة لا تغتفر.. الخارجية السودانية تصدر بيانا شديد اللهجة ضد إثيوبيا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:54 ص
الصراع الحدودي بين
الصراع الحدودي بين السودان وإثيوبيا
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أصدرت الخارجية السودانية، اليوم، السبت، بيانا شديد اللهجة، وذلك لرفض التصريحات الإثيوبية عن الصراع على الحدود بين البلدين. 

وقال البيان الصادر عن الخارجية السودانية إن وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط فى وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر. 

وطالبت الخارجية السودانية من إثيوبيا بالكف عن "ادعاءات لا يسندها حق ولا حقائق". 

وأضاف البيان: "السودان لا يمكن أن يأتمن إثيوبيا والقوات الأثيوبية على المساعدة فى بسط السلام وتأتي القوات الأثيوبية معتدية عبر الحدود".

وتابع البيان: "إن اتهام إثيوبيا لنا بالعمالة لطرف ثالث إهانة لا تغتفر، وإثيوبيا تستخدم ملف الحدود لتحقيق أغراض فئوية لمجموعة معينة". 

واشار إلى أن الخرطوم: "لن نتنازل عن بسط سيادتنا على أراض أقرت إثيوبيا بتبعيتها لنا". 

وشدد أنه: "على إثيوبيا اللجوء للخيارات القانونية بدلا من تهديد السلم الإقليمي، وإثيوبيا لجأت لطرف ثالث في اعتداءاتها على الأراضي السودانية ". 

واتهم البيان إثيوبيا بتوظيف السياسات الخارجية في غير مصلحة شعبها بشكل غير مسئول.  

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت عن تطورات نزاعها مع السودان حول منطقة حدودية تؤيد الوثائق الدولية أحقية السودان بها، وتبعيتها لها، إن أي صراع بين أديس أبابا والخرطوم سيؤدي إلى خسائر جسيمة ويعرض ازدهار البلدين للخطر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية" أكدنا مرارًا على التزامنا بالتسوية السلمية للخلافات الحدودية مع السودان، والمطلوب إرادة سياسية من الحكومتين تمكنهما من التوصل إلى حل ودي".

أضافت الوزارة الإثيوبية بأنه لدى الحكومتين الإثيوبية والسودانية آليات كافية للتعامل مع أي خلافات حدودية أو إقليمية.
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