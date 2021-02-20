الدوري الألماني.. جروس في مهمة صعبة مع شالكه أمام بوروسيا دورتموند





ويدخل بروسيا دورتموند مباراة الليلة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، من جل تحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب البوندسليجا.





وفشل بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز آخر مباراتين في الدوري الألماني، حيث خسر أمام فرايبورج 2 - 1، وتعادل مع هوفنهايم 2 - 2.





وفي المقابل يأمل شالكه بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس "المدير الفني السابق لفريق الزمالك"، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام دورتموند، تمنحه دفعة قوية للصراع من أجل البقاء في الدوري الألماني الموسم المقبل.





وخاض شالكه 21 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، فاز في لقاء يتيم، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 14 مباراة.





ويحتل بوروسيا دورتموند المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد شالكه في المركز الـ 18 والأخير بـ 9 نقاط.

يحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره شالكه، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الألماني.