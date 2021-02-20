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بين الناس

رجل يستغيث من انتشار مقالب القمامة أمام منزله

السبت 20/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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أحمد قطب
ارسل القارئ نور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة بجوار منزله.

وقال نور في شكواه "صرخة واستغاثه  من أمام العمارة  5 مساكن روضة السيدة زينب هذا المكان أصبح مقلب للقمامة والمخلفات بالإضافة إلى الكلاب والذباب والحشرات بجميع انواعها .

واضاف نور: هذا المكان أصبح وباء بسبب ان القمامة فى زيادة سريعة ومستمرة بسبب عدم وجود صندوق لجمع المخلفات لذا  نرجو سرعة  الإغاثة  وذلك حرصا للمصلحة العامة وحماية سكان المنطقة  من الأمراض والاوبئة  خاصة مع انتشار فيروس كرونا .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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