رجل يستغيث من انتشار مقالب القمامة أمام منزله

ارسل القارئ نور شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار القمامة بجوار منزله.





وقال نور في شكواه "صرخة واستغاثه من أمام العمارة 5 مساكن روضة السيدة زينب هذا المكان أصبح مقلب للقمامة والمخلفات بالإضافة إلى الكلاب والذباب والحشرات بجميع انواعها .





واضاف نور: هذا المكان أصبح وباء بسبب ان القمامة فى زيادة سريعة ومستمرة بسبب عدم وجود صندوق لجمع المخلفات لذا نرجو سرعة الإغاثة وذلك حرصا للمصلحة العامة وحماية سكان المنطقة من الأمراض والاوبئة خاصة مع انتشار فيروس كرونا .





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