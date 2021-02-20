ما فائدته للمواطن؟ مصر تحصل على الاعتماد الدولي لمعايير المستشفيات

احتفلت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إحدى الهيئات الثلاث التي تخضع للإشراف العام لرئيس الجمهورية، اليوم السبت، بحصول المعايير المصرية على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا".









وقال الدكتور أشرف أسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال كلمته في الاحتفال والمذاعة على قناة "تن"، إنه يتم الاحتفال اليوم بجانب كل شركاء النجاح وبحضور مندوب الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية بالحصول على الاعتماد الدولي معايير اعتماد المستشفيات 2021.









وأعلن الدكتور أشرف إسماعيل، عن حصول كل من معايير اعتماد المستشفيات 2021 ومعايير اعتماد مراكز الرعاية الأولية 2021 الصادرين عن الهيئة على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الاسكوا"، وذلك بنسبة نجاح بلغت 98% لكل منهما، مؤكدا أن المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية التي ستقوم بتطبيق هذه المعايير ستتمكن من تقديم خدمات صحية ترقي إلى مثيلاتها العالمية.









من جانبه، أوضح الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن هذه المعايير منظمة وضابطة لتكون الخدمة الطبية فعالة وكفء وسليمة ومرضية للمرضى، وأيضا تكون متاحة في كل الأوقات لحالة كل مريض وألا يكون بها هدر.









ولفت إلى أن تلك المعايير مع اكتمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستكتمل قبل 2030، سيتمتع الشعب المصري كله بالتغطية الصحية الشاملة بتطبيق هذه المعايير بجانب المنظومة الصحية الجديدة، وذكر أنه بذلك ستضاهي المنظوطة الطبية المصرية المنظومات الصحية العالمية.