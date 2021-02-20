10 مليارات دولار.. البحوث الفلكية: 3 مركبات تصعد للمريخ لهذا السبب

قال الدكتور يحيى عبد العزيز، أستاذ علوم الفضاء بمعهد البحوث الفلكية، إن كوكب المريخ يعد التوأم لكوكب الأرض الذي كان لونه أزرق ثم تحول إلى اللون الأحمر نتيجة الصحراء الجرداء.





وأضاف "عبد العزيز"، خلال استضافته ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر فضائية مصر "الأولى"، أن 3 مركبات بتقنيات معقدة تطوف حول المريخ لتقوم بالتقاط صور تستخدم في دراسة الأكسجين، الهيدروجين ودراسة الغلاف الجوى على الكوكب، إضافةً إلى دراسة التربة وعربات الدفع الرباعي بواسطة الهليكوبتر.





ولفت إلى أن المركبات التى صعدت للمريخ تكلفتها تصل إلى 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن مركبات الفضاء تحتوى على كاميرات رقمية وتكنولوجيا متطورة، منوهًا بأن عمليات استكشاف الفضاء تشمل دراسة الغلاف الجوى للأخير واستكشاف وجود حياة بداخله من عدمه.





وأكد أن كوكب المريخ من الكواكب التى يسهل النزول إليها وبه 5 مركبات، لافتا إلى أن التطور الهائل التكنولوجى فى الفضاء ينعكس على تكنولوجيا الفضاء للوصول لكوكب المريخ ، وهو ما يجعل دول العالم تتسابق فى هذا المجال.