المحامي العام يحقق في واقعة شهيد لقمة العيش بالمحلة ويأمر بسرعة ضبط الجاني

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم، السبت، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة، بفتح باب التحقيق في واقعة عُرفت إعلاميا بـ "شهيد لقمة العيش" الذي لقي حتفه بعدما صدمته سيارة طائشة حال استقلاله دراجة نارية "ديلفري" بشوارع المحلة.









وكلف المحامي العامة، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية؛ لمعاينة موقع الحادث، وتفريغ الكاميرات لتحديد هوية مرتكب الحادث وسماع أقوال شهود العيان.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمدينة المحلة، نعوا الشاب "محمد صلاح"، ابن منطقة أبوشاهين الذي لم يتجاوز نهاية العقد الثاني من عمره؛ عقب وفاته في حادث تصادم سيارة ملاكي مسرعة وطائشة به و فرت هاربة ، وقيل إنها كانت بقيادة فتاة برفقتها عدد من زملائها وزميلاتها بحسب شهود عيان للحادث.





وكان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد أحمد الحوشي، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، حيال وقوع حادث سير بشارع شكري القوتلي أحد الشوارع الرئيسية بنطاق دائرة القسم.





كما باشرت القيادات الأمنية، دورها بقيادة العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، وقيادة الرائد معاذ الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة، وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة للوقوف على تطوراته.





وأفادت التحريات الأمنية، بإصابة الشاب "محمد صلاح"، 18 سنة، يعمل سائق ديلفري على "موتوسيكل"، وهروب سيارة ملاكي التي تسببت في الاصطدام به فجأة، والإطاحة به وسقوطه أرضا على رأسه.





كما تم الدفع سيارة إسعاف لنقل الشاب المصاب بعدما حمله العشرات من المارة والتحرك به إلى أبواب الطوارئ بمستشفي المحلة العام.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت تشريح الجثة وتسليمها لذويه استعدادا لدفنها.





جدير بالذكر أن عائلة الشاب قرروا تسلم جثمان الشاب لوداعه الأخير ودفنه بمقابر العائلة عقب أداء صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد مساكن أبوشاهين بحي أول المحلة.