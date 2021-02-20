بـ 5 جنيهات.. ارتدي ماركات عالمية من وكالة البلح بأرخص الأسعار| فيديو

خمس جنيهات، مبلغ لا يشترى به سوى مقبلات من البقالة أو تدفعه فى أوتوبيس النقل العام، ولكن فى وكالة البلح تستطيع أن ترتدى به ما تريد بالإضافة إلى كونه كما نقول "ماركة" وذو جودة عالية، حيث رصدت عدسة صدى البلد أسعار الملابس فى وكالة البلح والمشاكل التى تواجه بائعيها.





قال أحمد السيد، بائع بوكالة البلح، إن أسعار الملابس فى متناول الجميع، وتبدأ من خمس جنيهات حتى مائتى جنيه، وتكون الملابس بأعلى جودة وخامات معروفة، مضيفا أن الإقبال ضعيف بسبب موجات كورونا المتكررة، وخوف المواطنين من النزول للشارع والتزاحم، والتزام المنازل.





وأعرب أحمد محمد بائع، إن الإقبال اختلف عن ذى مضى، حتى من كان يشترى عدة قطع أصبح الآن يبتاع قطعة أو اثنان بسبب الركود الاقتصادى.





وأضاف أحمد محمد: "أما عن المشاكل التى تواجه بعض بائعى وكالة البلح، فهى البلدية ويعانى من ذلك البائعين الذين يفترشون بضاعتهم فى الشوارع، وطالب بعضهم بإقامة سوق مرخص لهم لكن دون جدوى".





وأضاف محمد سيد، أن هذا الموسم هو أول موسم يخسروا فيه بنسبة كبيرة بسبب كورونا، وأن البالة يصل ثمنها الآن إلى سبعة آلاف جنيه للطن، بعدما كانت تبتاع بثلاثة آلاف، مما يضطر البائع إلى خفض ثمن الملابس للنصف.