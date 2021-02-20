هدر 3 مليارات دينار.. النزاهة العراقية تضبط حالات تلاعب وتزوير في معاملات تقاعدية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم السبت، قيامها بضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في معاملات تقاعدية في الأنبار، مؤكدة إيقاف هدرٍ بالمال العامّ بلغ أكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ.





وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، بشأن عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين نفَّذهما مكتب تحقيق الأنبار، إنَ "الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في المحافظة الذي انتقل إلى فرع هيئة التقاعد الوطنيَّة في الأنبار ودائرة البطاقة الوطنيَّة في الرمادي، تمكَّن من ضبط (32) معاملةً تقاعديَّةً مُزوَّرةً، وإيقاف هدرٍ بالمال العامِّ بمبلغ (3,270,000,000) مليارات دينارٍ".





وأضافت هيئة النزاهة العراقية أن الفريق اكتشف بعد جمع المعلومات وتدقيقها، أنَّ جميع هويَّات الأحوال المدنية، العائدة لأصحاب (16) معاملة تقاعدية مزورة وغير صادرة عن دائرة البطاقة الوطنية، فضلا عن تزوير الكتب المزعوم صدورها عن دائرة صحة الأنبار "شعبة اللجان الطبية الخاصة بــ (16) معاملة تقاعدية أخري، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.





وأوضحت الهيئة العراقية أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما على قاضي تحقيق محكمة النزاهة في الأنبار؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.





وكانت اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، مقتل 5 إرهابيين في الطارمية كانوا يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة.





وقال القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "وفق معلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من مقتل 5 إرهابيين في الطارمية كان يرمون لتنفيذ هجمات ارهابية في العاصمة".





واضاف البيان انه "من ضمنهم العسكري والإداري لشمال بغداد واعلامي الفلوجة".