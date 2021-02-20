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أخبار العالم

الإمارات تسجل 3158 إصابة بكورونا و15 حالة وفاة في 24 ساعة

السبت 20/فبراير/2021 - 12:14 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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شريف سيد
أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم السبت، تسجيل 3158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و15 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية. 


وقالت الصحة الإماراتية، إنها أجرت 165 ألفا و357 فحصا لفيروس كورونا في البلاد، سجلت من خلاله 3158 إصابة جديدة بالفيروس. 


ووجهت شركة طيران الإمارات نداءً عاجلا بشأن ضرورة متابعة جميع المسافرين لموقع شركة طيران الإمارات لمعرفة آخر المستجدات والإجراءات الضرورية للسفر وفقًا للحالة الوبائية.


وبحسب مصدر مطلع داخل الشركة نقلت أخبارا، لم يعد من الضروري حصول المقيمين العائدين إلى إمارة دبي على موافقة خاصة من هيئة الهوية والإقامة في دبي.


ويشار إلى أن الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات، حدد شرطا وحيدا  لجميع المسافرين القادمين إلى دبي من أي بلد مغادرة (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي) أن يحملوا شهادة سلبية لاختبار COVID ‑19 PCR تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من المغادرة لدخول البلاد.


وأفاد الموقع بإعفاء مواطنى الإمارات العربية المتحدة من الشرط السالف ذكره، ولكن سيطلب منهم إجراء اختبار COVID‑19 PCR عند الوصول إلى مطار دبي.


وبين الموقع أنه يُعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا والمسافرون الذين يعانون من إعاقة متوسطة أو شديدة من اختبار COVID‑19 PCR.
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