بالأسعار.. مقارنة بين بيجو 3008 وستروين C5 إير كروس موديلات 2021.. صور

تتميز كل من شركتي بيجو وستروين، بالعديد من الإصدارات داخل السوق المصرية للسيارات، والتي تنوعت بين فئة السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، ويعد الإصدار 3008 والأيقونة الفرنسية أيضا التابعة لستروين C5 إير كروس، اثنين من أكثر السيارات تأثيرًا داخل الأسواق في الفترة الأخيرة.





1- بيجو 3008 موديل 2021

زودت بيجو 3008 بالعديد من عناصر السلامة، والتي تشمل منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني EBD، وبرنامج دعم الفرامل AFU، وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة ومستشعرات ركن، ومرايات جانبية، كما تضم نظام صعود الشواهق HAC، وبرامج ESP الخاص بالتوازن الإلكتروني.





تحتوي السيارة على محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 165 حصانا، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/ متر، وتستمد العجلات سرعتها عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.





بينما تتمكن السيارة من التسارع عند النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 8.9 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لتر عندما تخوض مسافات تقدر بـ100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 3008 موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 474.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 519.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل ALLURE + 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 559.990 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 609.990 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل GT LINE LTD 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 659.990 جنيه.





2- ستروين C5 إير كروس موديل 2021

تتمتع ستروين C5 إير كروس بحزمة من وسائل الأمان والسلامة والتي تتضمن، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS وEBD ، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات HSA، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومستشعرات ركن، وكاميرا خلفية ومرايات جانبية كهربائية.





وتأتي ستروين C5 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، بقوة 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء سداسي النقلات.





وتستطيع السيارة من خلال هذه الإمكانيات أن تتسارع من نقطة الانطلاق 0 حتى تصل إلى سرعة 100كم/ساعة في غضون 9.4 ثانية، بينما يبلغ نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 7 لتر/100 كم.





ويبلغ السعر الرسمي لـ ستروين C5 إير كروس موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LIVE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 429 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل FEEL 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 497 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو 547 ألف جنيه.