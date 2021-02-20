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فن

نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها.. شاهد

السبت 20/فبراير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وعلقت نسرين طافش، على الصورة، "ذكّر نفسك بأن كل شيء يعمل دومًا من أجلك، لتوليد مشاعر الثقة والجدارة التي تعتبر حاسمة في تجهيزك لتكون نظيرا لتحقيق المزيد من أي شيء تريده".

كانت الفنانة نسرين طافش، أكدت أن مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصري الذي عُرض مؤخرًا لم يتعرض لأي مشاكل، وأن اعتذار المخرج أمر طبيعي.

وتابعت في تصريح لـ"صدى البلد"، هناك مخرج واحد كان من المفترض أن يتولى مسئولية إخراج العمل ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بارتباطه بأعمال فنية أخرى.

كما أكدت أن المخرج سميح النقاش الذي تعاقد على إخراج المسلسل موهوب ومتحمس وجلسات العمل المكثفة التي جمعتني به أثبتت أن العمل سيشهد نجاحا كبيرا.

المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.

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