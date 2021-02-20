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أخبار العالم

مقتل 20 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني بمأرب

السبت 20/فبراير/2021 - 12:54 م
اليمن
اليمن
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أمينة الدسوقي
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، مقتل 20 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الإرهابية في معارك بمحافظة مأرب الغنية بالنفط أمس الجمعة. 

وكان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية أعلن، الأربعاء الماضي، استعادة مواقع من سيطرة جماعة الجوثي  خلال المعارك المستمرة للأسبوع الثاني في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل اعلام يمنية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيثس، أكد الخميس، أن هجوم الحوثيين على محافظة مأرب يهدد آفاق السلام.

وكان قد أكد رئيس أركان الجيش اليمني، الفريق صغير بن عزيز، أن المسئول عن معارك ميليشيا الحوثي في اليمن هو "حسن إيرلو"، سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي، أو ما يطلق عليه الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء. 

وقال صغير بن عزيز، وفق ما نقلته فضائية اليمن "إن الشعب اليمني على موعد مع النصر، والقضاء على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بشكل نهائي في هذه المعركة". 

وأضاف أن "القائد الحقيقي لمعركة الحوثيين هو المدعو حسن إيرلو سفير إيران لدى ميليشيا الحوثي أو ما يطلق عليه الحاكم العسكري الإيراني في صنعاء".

وتابع "الحوثيون ما هم إلا أداة لتنفيذ مشروع إيران التدميري في اليمن والوطن العربي"، مجددا التأكيد أنه "لا قلق على اليمن من العصابة الحوثية فالجيش لهم بالمرصاد وسيحقق الانتصار". 
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