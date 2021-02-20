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برلمان

بحضور وزيرة الهجرة.. انطلاق مؤتمر تنسيقية الشباب وشركة ويليس تاورز واتسون

السبت 20/فبراير/2021 - 01:06 م
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
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أحمد أيمن
انطلق قبل قليل، مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.

جاء ذلك بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بجانب أعضاء التنسيقية. 

وتعد شركة ويليس تاورز واتسن هي شركة إستشارات رائدة عالميًا ومتخصصة في الوساطة والإستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.
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