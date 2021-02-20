بحضور وزيرة الهجرة.. انطلاق مؤتمر تنسيقية الشباب وشركة ويليس تاورز واتسون

انطلق قبل قليل، مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتوقيع بروتوكول تعاون لتقييم وتطوير القيادات الشبابية مع شركة "ويليس تاورز واتسون" العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات والوساطة.





جاء ذلك بحضور وزيرة الهجرة نبيلة مكرم ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام بجانب أعضاء التنسيقية.



