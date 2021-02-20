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بين الناس

العاملون بالإسعاف يستغيثون بوزيرة الصحة: نريد بدل المخاطر أسوة بزملائنا من الفريق الطبي

السبت 20/فبراير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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صدى البلد
استغاث عدد من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بوزيرة الصحة الدكتور هالة زايد، خوفا من إهدار حقوقهم ومستحقاتهم المالية وعدم إدراجهم لقائمة بدل المخاطر، وكأنهم ليسوا من أعضاء الفريق الطبي، فهم على خط المواجهة ولذلك يريدون من الوزارة تقدير هذا الجهد والتفاني عن أداء الواجب المقدس في ظل هذا الوباء العالمي.

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