التضامن: تحويل 750 ألف سيدة لعيادات تمريض الأسرة بعد مشروع 2 كفاية.. فيديو

قالت الدكتور ديزيريه لبيب، مدير مشروع 2 كفاية بوزراة التضامن، إن فكرة المشروع لم تكن عبارة عن الاعتماد على الدولة فقط في حل للمشكلة السكانية، ولكن كان يجب أن يوجد دور قوي من قبل القطاع الأهلي والجمعيات الأهلية في حل تلك الأزمة، منوها إلى أن فكرة تلك المشروع هو دعم الجمعيات الأهلية حتى تستطيع أن تقوم بدورها السليم في مواجهة تلك الزيادة السكانية.





وأضافت "مدير مشروع 2 كفاية بوزراة التضامن"، عبر مكالمتها الهاتفية في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن تم التعاقد مع 108 جمعية أهلية، كما أنه تم إضافة مدخلين أخرين ومنها أعمال ومدخلات توعية لتحديد النسل وأيضا عيادات تنظينم الأسرة، برنامج تكافل يعتبر برنامج الدعم النقدي للأسر المستفيدة، كما أن البرنامج يستهدف المحافظات الاكثر فقرا والأعلى في معدلات الانجاب.





وأشارت"لبيب"، إلى أن تم تواجد المحافظات أعلى نسبة في الانجاب هي المحافظات الأكثر فقرا ومنها: محافظات الصعيدة، الجيزة والبحيرة، مضيفا أن السبب الرئيسي في كثرة الانجاب وعدم تنظيم الأسرة هي بعض المعتقدات المجتمعية والمفاهيم الصحية الخاطئة.





وأكدت، أنه يوجد المتدربين التابعين للوزارة عند نزولهم لترك المنازل فيقوموا بالجلوس مع السيدة المستهدفة للتحاور معها وإقناعها بتحديد وتنظيم الاسرة، كما أنها تتحدث مع الاسرة عن أسباب كثرة الانجاب وعند معرفة تلك الاسباب يتحدث معها المتدرب وتصحيح المفاهيم الخطأ التى تتكون عندها.





وأوضحت، أن يوجد العديد من الأسر وخاصة السيدات لم يصل إليهم تلك رسائل التوعية، فلذلك تم القيام بـ 5 مليون و300 ألف زيارة لمدة عاميين ماضيين، فتم من خلالهما تحويل 750 ألف سيدة لعيادات تمريض الأسرة، فبالتالى يكون هناك استجابة لتلك الحملة.

