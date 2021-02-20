وكيل الصحة بالدقهلية يعلن بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز جرعات لقاح كورونا

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن بدء فعاليات تلقي جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات الفرز والعزل بالدقهلية حيث تم تقديم اللقاح لعدد كبير من الاطقم الطبية بالمستشفيات.
واطمئن وكيل الوزارة على الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.
ودعا مكي جميع الاطقم الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات كما تقدم بالشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.
جدير بالذكر أن سبق وتم إعطاء اللقاح للأطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحى بتمى الأمديد ومستشفيات الصدر وفور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والامراض المناعية ويلي ذلك المواطنين.