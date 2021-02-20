وكيل الصحة بالدقهلية يعلن بدء تلقي الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز جرعات لقاح كورونا

الطبية بمستشفيات الفرز والعزل بالدقهلية حيث تم تقديم اللقاح لعدد كبير من الاطقم الطبية بالمستشفيات.





واطمئن وكيل الوزارة على الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح.



