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حوادث

بتهمة قتل نادين.. قرار جديد من الجنايات في قضية سفاح الجيزة.. صور

السبت 20/فبراير/2021 - 01:59 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهم قذافي فراج عبد العاطي، 48 سنة، "المعروف بسفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة؛ لاتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين"، الطالبة بكلية الحقوق عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لجلسة 22 فبراير؛ لطلبات الدفاع.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة -هم زوجته وسيدتان ورجل- مع سبق الإصرار خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثاميهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

بتهمة قتل نادين.. قرار جديد من الجنايات في قضية سفاح الجيزة.. صور
بتهمة قتل نادين.. قرار جديد من الجنايات في قضية سفاح الجيزة.. صور
بتهمة قتل نادين.. قرار جديد من الجنايات في قضية سفاح الجيزة.. صور
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