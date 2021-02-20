محافظ المنوفية يلتقي عددا من الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدات مالية عاجلة

إلتقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الانسانية ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .





ووافق المحافظ ، علي صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة من بركة السبع تعاني من مرض السمنة المفرطة، وتحتاج الي إجراء عملية تكميم معدة ، وعلي الفور كلف المحافظ مندوب من إدارة العلاقات العامة لنقلها الي مستشفي شبين الكوم التعليمي لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لها .





كما وافق المحافظ، علي صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن يعمل باليومية من مركز تلا تساعده على تحمل أعباء الحياة اليومية ، حيث أنه يعول عدد 2 معاقين من ذوي الهمم ، مؤكدًا علي حرصه واهتمامه على تلبية احتياجات ومطالب الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الانسانية.



