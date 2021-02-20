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محافظات

محافظ المنوفية يلتقي عددا من الحالات الإنسانية ويقرر صرف مساعدات مالية عاجلة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:58 م
صدى البلد
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مروة فاضل
إلتقي اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بعدد من الحالات الانسانية ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر إحتياجًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .

ووافق المحافظ ، علي صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة من بركة السبع تعاني من مرض السمنة المفرطة، وتحتاج الي إجراء عملية تكميم معدة ، وعلي الفور كلف المحافظ مندوب من إدارة العلاقات العامة لنقلها الي مستشفي شبين الكوم التعليمي لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لها .

كما وافق المحافظ، علي صرف مساعدة مالية عاجلة لمواطن يعمل باليومية من مركز تلا  تساعده على تحمل أعباء الحياة اليومية ،  حيث أنه يعول عدد 2 معاقين من  ذوي الهمم ، مؤكدًا علي حرصه واهتمامه على تلبية احتياجات ومطالب الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهلهم في إطار تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الانسانية.

وأكد أبو ليمون، علي التواصل الدائم مع الحالات الإنسانية والأسر الأولي بالرعاية لتقديم يد العون لهم والوقوف بجانبهم .
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